Plaidoyer pour la nuit

2022-10-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-09 23:00:00 23:00:00

Diminuer l’éclairage nocturne tout en satisfaisant les besoins humains de vision et de sécurité permet évidemment de limiter la consommation d’énergie. Cela permet également de préserver la Nuit ; la Nuit et les animaux et plantes qui la peuplent, perturbés bien souvent par un trop plein de lumière. La Nuit et les corps célestes qu’elle révèle, et qui s’estompent ou disparaissent quand cliquètent les interrupteurs…

Un tour d’horizon des effets néfastes du « trop éclairer », quelques idées pour en sortir, un zeste d’astronomie appliquée, une pincée de naturalisme en promenade dans le noir… Que vive la Nuit !

Réservation jusqu’au 8 octobre 17h30

Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe de poche

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

