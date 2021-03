La baule Palais des Congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Annulé Plaidoiries Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Chers spectateurs, Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, **la représentation « Plaidoiries » prévue dimanche 7 mars 2021 au Palais des congrès de La Baule, est annulée.** INFORMATIONS

Vous pouvez dès à présent effectuer une demande de remboursement. **Date limite de demande de remboursements : avant le 1er mai 2021.** [Consulter les modalités de remboursement en cliquant ici](https://www.atlantia-labaule.com/fr/presse/45) **En accord avec JMD Production, Les Théâtrales présentent

Plaidoiries

Dimanche 7 mars 2021 à 17h Mise en scène : Éric Théobald

avec Richard Berry** « C’est Bluffant.

Les spectateurs debout. Allez-y ! » RTL

« Passionnant. C’est plus que du

théâtre. »Europe 1

« Passionnant. » Paris Match Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité. À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps.

En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci.

A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.

En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse.

À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France. Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés.

Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années Réservations et informations

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

