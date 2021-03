Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Plaidoiries Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Plaidoiries, 13 avril 2021-13 avril 2021, Marseille. Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille Bouches-du-Rhône 36 44 Richard Berry, époustouflant, seul sur scène, interprète cinq plaidoiries. Cinq moments décisifs et historiques.



Au tribunal de Bobigny, Gisèle Halimi défend coûte que coûte l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps.



En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci.



À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.



En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou sur le déni de grossesse.



À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’Histoire de France.



Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry nous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années.

Le jeu de l’acteur relève ici de la passion.



Marseille