Plaidoiries Espace Brassens, 18 février 2022, Itteville.

Plaidoiries

Espace Brassens, le vendredi 18 février 2022 à 16:00

Plaidoiries avec Richard Berry sera à Itteville le 18 février 2022 à l’espace Brassens . Tarifs 30€ ittevillois et 35€ extérieurs Demi tarif -18 ans et étudiants Plaidoiries Jean-Marc Dumontet présente Plaidoiries avec Richard Berry Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité, parmi lesquels: · À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps. · En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci. · A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. · En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. · À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France. · En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Érignac assassiné à Ajaccio le 6 février 1998. · Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années. · Avec Richard Berry · Mise en scène : Eric Théobald · D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron Les Plaidoiries meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019 Richard Berry est saisissant. Remarquable. FIGARO MAGAZINE Du Grand Art. L’OBS Une force incroyable. France INTER 2 / 3 FIGAROSCOPE Des mots puissants. JOURNAL DU DIMANCHE Impressionnant. QUOTDIEN DU MEDECIN C’est Bluffant. Les spectateurs debout . Allez-Y! RTL Passionnant. C’est plus que du théâtre. EUROPE 1 Une prestation Magistrale. LCI Une belle performance d’acteur. Captivant. France TV Une prestation de haut vol. Un pur moment d’histoire . BFM Passionnant. PARIS MATCH La robe d’avocat lui va à merveille. France 2 Chapeau Richard Berry! ATLANTICO.FR Merveilleux! Richard Berry est tellement possédé, qu’on a l’impression qu’il est avocat. CANAL + Une interprétation coup de poing, un spectacle fort et direct . France 3 Paris ile de France 3 / 3 La pièce de la rentrée. DO IT IN PARIS Une performance remarquable. ETAT CRITIQUE.COM L’impossible est atteint , nous ne sommes plus au théâtre mais au prétoire. COUP DE THEATRE.COM Des textes chocs, Richard Berry fantastique. O Richard Berry formidablement investi, cela résonne avec force. SCENEWEB.FR

Réservations Tarifs 30€ adultes Itteville et 35€ adultes extérieurs et demi tarif moins de 18 ans et étudiants

Richard Berry relate cinq grands procès de l’histoire

Espace Brassens 1,rue des Grives à ITTEVILLE Itteville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00