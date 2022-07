Plagiat [Rap In Opposition] Trédrez-Locquémeau, 7 juillet 2022, Trédrez-Locquémeau.

Plagiat [Rap In Opposition]

Café Théodore Kerguerwen Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Kerguerwen Café Théodore

2022-07-07 – 2022-07-07

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau

Côtes d’Armor

Trédrez-Locquémeau

Plagiat, un duo basse/batterie/chant/machines de rap-in-opposition.

Vous savez pas ce que c’est le rap-in-opposition, nous non plus on n’est pas trop sûr, le mieux, c’est d’y mettre le nez.

[pla?ia] est une faute d’ordre moral.

[pla?ia] est la troisième voie de garage du rap game – the nu sound of rap 2 cum :

[pla?ia] est le meilleur mauvais goût qui chie droit dans ses bottes,

[pla?ia] fait du hip hop mainstream amateur.

Bien que les Plagiat Bros veulent être des vrais rappeurs :

Big MC Nano et Missy Schneck One Two ne sont pas des purs produits, ils sont coupés à d’autres excipients, traces éventuelles de matières et de fruits à coke.

Big MC Nano / Lord O’ : batterie, chant, machines libres

MC Missy Messiah Schneck One Two / Da Very Prophet : basse, chant, machines libres, claviers

musique@tohu.eu http://www.cafetheodore.fr/

Plagiat, un duo basse/batterie/chant/machines de rap-in-opposition.

Vous savez pas ce que c’est le rap-in-opposition, nous non plus on n’est pas trop sûr, le mieux, c’est d’y mettre le nez.

[pla?ia] est une faute d’ordre moral.

[pla?ia] est la troisième voie de garage du rap game – the nu sound of rap 2 cum :

[pla?ia] est le meilleur mauvais goût qui chie droit dans ses bottes,

[pla?ia] fait du hip hop mainstream amateur.

Bien que les Plagiat Bros veulent être des vrais rappeurs :

Big MC Nano et Missy Schneck One Two ne sont pas des purs produits, ils sont coupés à d’autres excipients, traces éventuelles de matières et de fruits à coke.

Big MC Nano / Lord O’ : batterie, chant, machines libres

MC Missy Messiah Schneck One Two / Da Very Prophet : basse, chant, machines libres, claviers

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau

dernière mise à jour : 2022-06-30 par