Plages magnétiques : Will Guthrie & Ensemble Nist-Nah Brest, 18 novembre 2021, Brest.

Plages magnétiques : Will Guthrie & Ensemble Nist-Nah Passerelle Centre d’Art Contemporain 41 rue Charles Berthelot Brest

2021-11-18 – 2021-11-18 Passerelle Centre d’Art Contemporain 41 rue Charles Berthelot

Brest 29200

Peu sensible au concept de frontières, l’australien Will Guthrie a joué aux quatre coins du globe, et a gravé son empreinte parmi celles des plus singuliers batteurs/percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques expérimentales internationales. Avec lui, on oublie la technique, on écoute la musique. Son désir d’élargir toujours davantage son horizon l’a mené à l’étude et au jeu du gamelan, l’instrument traditionnel des musiques Indonésiennes. Le gamelan est un ensemble de percussions, un orchestre d’éléments de métal, de bois et de peaux qui se joue nécessairement à plusieurs. Une entité qui envahit l’espace sonore sur toutes ses strates et dans toutes ses dimensions. Un instrument géant, au spectre infini …

Prune Becheau : gamelan

Charles Dubois : gamelan, batterie

Thibault Florent : gamelan

Amélie Grould : gamelan

Colline Grosjean : gamelan, batterie

Will Guthrie : gamelan, batterie

Mark Lockett: gamelan

Sven Michel : gamelan, batterie

Arno Tukiman : gamelan

Retrouver en 1ère partie Guilhem All

Indus rotatif, bricolages délicats, savoir vivre concret, roi des platines en plastiques et habitué des raves Guilériennes. Une immersion intimiste au coeur de l’abstrait.

Passerelle Centre d’Art Contemporain 41 rue Charles Berthelot Brest

dernière mise à jour : 2021-10-28 par