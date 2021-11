Brest Brest 29200, Brest Plages magnétiques : The Bridge #2.6 et Duthoit/Hautzinger Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

The Bridge #2.6 Ces quatre vulcanologues ont fréquenté les meilleures écoles : celles qu'ils se sont données et où tout est permis, ainsi que des collectifs d'artistes (le TriCollectif à Orléans ou le Capsul Collectif à Tours, l'AACM à Chicago). Ils peuvent être très respectueux (ils connaissent leur histoire, de Guillaume de Machaut à Ornette Coleman, et de la nu soul au Tsapiky malgache), ils peuvent être très irrévérencieux. S'attendre à quelques flambées. Duthoit / Hautzinger Ces deux complices inventent à chaque fois un univers foisonnant, où le son de la trompette se fait voix et réciproquement. Et ils conservent suffisamment de malice et de virtuosité pour faire de chacune de leurs apparitions communes un moment unique, où l'on s'immerge dans un univers sonore d'une richesse infinie.

