La soirée se déroulera en deux parties : Concert de sortie de résidence avec Antoine Péran (flûte traversière), Faustine Audebert (Fender Rhodes, voix), Jonathan Caserta (contrebasse), Antoine Lahay (guitar, voix) Concert de la marmite à sons, orchestre éphémère qui mêle musiciens de l'ensemble Nautilis et jeunes du PL Guérin. Gratuit Sur réservation: plages-magnetiques.org

