Quelques jours après sa dernière danse publique, Vaslav Nijinsky, dont la santé mentale se dégrade de jour en jour, entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime élan vital. Il y lance un cri mystique d’amour et de rage, invective Dieu et ses semblables, et oscille entre l’écriture de ses mémoires et de son quotidien d’alors, soumis à l’angoisse de son entourage et à la conscience de son imminente disparition. Sur scène, la voix de Denis Lavant, les corps, les peaux, les sons entrent en résonnance avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes de ses danses, et nous plongent dans le tressaillement du génie face à l’incandescence du mystère de mourir, de créer, d’être en vie.

Dans le cadre de Décadanse, en co-production avec le Mac Orlan.

