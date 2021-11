Plages magnétiques : Epiphanies Jean-Brice Godet Brest, 29 janvier 2022, Brest.

En complément de son travail de clarinettiste qui, depuis sa rencontre avec Fred Frith, l’a mené jusqu’au Tentet deJoëlle Léandre et au grand ensemble ONCEIM, voué à la création collective d’un répertoire contemporain, Jen-Brice Godet a développé pour ce projet Epiphanies un set de dictaphones, de radios et de répondeurs téléphoniques avec lesquels il explore un langage plus proche de la musique concrète que d’un quelconque jazz, si libre soit-il.

Sa prestation solitaire apparaît donc comme une sorte de journal intime, aussi drôle que mélancolique, dans lequel il creuse le thème de la révélation, cette évidence qui nous saisit parfois devant une oeuvre, un travail, un son, une parole dite ou entendue et qui nous entraîne, dès lors, vers un ailleurs dont on ne pouvait soupçonner l’existence.

