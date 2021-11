Plages magnétiques : Débat mouvant Brest, 4 novembre 2021, Brest.

Plages magnétiques : Débat mouvant La Turbine 169 rue Jean Jaurès Brest

2021-11-04 – 2021-11-04 La Turbine 169 rue Jean Jaurès

Brest 29200 Brest

Les jeudis du PL s’invitent à La Turbine le temps d’un débat mouvant ! Proposés par le Patronage Laïque Guérin, ces rendez-vous sont ouverts à tous. Pour ce jeudi, nous proposons une rencontre avec Alexandre Pierrepont, ethnologue, écrivain. La soirée aurait tout aussi bien pu s’appeler “Creative music and Empowerment”, car nous échangerons à partir des liens entre les logiques socioculturelles des musiques afro-américaines et les expériences sociopolitiques de tout un chacun dans le monde moderne, post-moderne, post-futur, etc.

Gratuit

Sur réservation: plages-magnetiques.org

+33 2 29 00 40 01 http://www.plages-magnetiques.org/

Les jeudis du PL s’invitent à La Turbine le temps d’un débat mouvant ! Proposés par le Patronage Laïque Guérin, ces rendez-vous sont ouverts à tous. Pour ce jeudi, nous proposons une rencontre avec Alexandre Pierrepont, ethnologue, écrivain. La soirée aurait tout aussi bien pu s’appeler “Creative music and Empowerment”, car nous échangerons à partir des liens entre les logiques socioculturelles des musiques afro-américaines et les expériences sociopolitiques de tout un chacun dans le monde moderne, post-moderne, post-futur, etc.

Gratuit

Sur réservation: plages-magnetiques.org

La Turbine 169 rue Jean Jaurès Brest

dernière mise à jour : 2021-10-28 par OT BREST METROPOLE