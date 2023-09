Rendez-Vous Sport Planète du World Cleanup Day Plages de Corbières et du Fortin Marseille 16e Arrondissement, 16 septembre 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la Journée Mondiale de Ramassage de Déchets,1 déchet par jour et Sport Planète fédéré par MAIF organisent un ramassage de déchets mobilisant plusieurs athlètes de haut niveau, fédérations sportives et acteurs du mouvement climat..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 14:00:00. .

Plages de Corbières et du Fortin

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark World Waste Collection Day, 1 Déchet par Jour and Sport Planète, federated by MAIF, are organizing a waste collection event involving a number of top athletes, sports federations and players in the climate movement.

Con motivo del Día Mundial de la Recogida de Residuos, 1 Déchet par Jour y Sport Planète, federados por la MAIF, organizan un evento de recogida de residuos en el que participan numerosos deportistas de alto nivel, federaciones deportivas y actores del movimiento por el clima.

Anlässlich des Weltabfallsammeltages organisieren 1 Waste per Day und Sport Planète, die von MAIF unterstützt werden, eine Abfallsammelaktion, bei der mehrere Spitzenathleten, Sportverbände und Akteure der Klimabewegung mobilisiert werden.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille