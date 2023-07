Chienne de Vie – Spectacle déambulatoire Plages de Baud Rennes, 7 juillet 2023, Rennes.

Vendredi 7 juillet, 18h45 Plages de Baud Gratuit

CHOISISSEZ le parcours que vous souhaitez suivre !

Deux candidates se retrouvent dans le sas de départ : c’est l’heure de démarrer une vie.

Elles se sont vu attribuer un profil de naissance : composition génétique, origine familiale et géographique, signe astrologique, et starter pack. Maintenant, tout peut se jouer. Sur la ligne de départ, nos candidates se lancent avec ferveur dans l’aventure…

Et vous, si vous candidatiez à la vie, comment joueriez-vous votre partie ?

A la croisée du théâtre documentaire et du théâtre témoignage, ce projet tente de donner la parole à celles et ceux qui ne l’ont pas ou peu, pour aborder des tabous, des humanités banales et extraordinaires sous la forme du théâtre paysage.

Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France

2023-07-07T18:45:00+02:00 – 2023-07-07T20:45:00+02:00

