Laissez-vous tenter par le kayak
Plages de Baud
Rennes
7 juillet 2023
Gratuit
De 17h à 19h

Venez profiter d’une balade rafraichissante en kayak sur les flots de Baud-Chardonnet ! Vendredi 7 juillet de 17h à 21h. Mardi 11, jeudi 13, jeudi 20 juillet et jeudi 27 juillet de 17h à 19h. Départ de l’embarcadère des plages de Baud. Plages de Baud Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Plages de Baud
Adresse: Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France
Rennes 35000
Bretagne

