Concert sur la plage d’Yport Plage Yport, 1 juillet 2023, Yport.

Yport,Seine-Maritime

35 ans des Amarres.

30 ans du Chœur d’Hommes d’Yport.

Soirée concerts à la plage, offert par les Amarres.

Programme :

18h : Chœur d’Hommes d’Yport

21h : Les Agités du Bocal.

Plage

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie



35 years of Les Amarres.

30 years of the Ch?ur d’Hommes d’Yport.

Evening concerts on the beach, courtesy of Les Amarres.

Program :

6pm: Ch?ur d’Hommes d’Yport

9pm: Les Agités du Bocal

35 años de Les Amarres.

30 años del Ch?ur d’Hommes d’Yport.

Conciertos nocturnos en la playa a cargo de Les Amarres.

Programa :

18.00 h: Ch?ur d’Hommes d’Yport

21.00 h: Les Agités du Bocal

35 Jahre Les Amarres.

30 Jahre Ch?ur d’Hommes d’Yport.

Konzertabend am Strand, angeboten von Les Amarres.

Programm:

18 Uhr: Ch?ur d’Hommes d’Yport

21 Uhr: Les Agités du Bocal (Die Zappelphilippe)

