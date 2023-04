Marché gourmand « Chez Louis » Plage verte Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche . Voici le moment de se retrouver pour une nouvelle édition printanière de notre marché gourmand.

Inspiré du célèbre marché à manger de Rennes, le marché gourmand de CherBOUGEtoi regroupe une dizaine de food trucks et restaurateurs du coin pour vous régaler un dimanche midi.

Cette fois-ci nous vous invitons chez Louis, du nom du cirier Louis Adrien Macé qui est à l’origine de la conception de la plage verte en 1932.

Que ce soit à emporter ou sur place, l’objectif est de se régaler, tout en passant un bon moment entre amis ou en famille.

cherbougetoi@gmail.com +33 6 51 66 67 51 http://www.cherbougetoi.com/

