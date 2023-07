Cet évènement est passé Tournée mini sauveteur – SNSM Plage Valentin Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Tournée mini sauveteur – SNSM Plage Valentin Batz sur mer, 19 juillet 2023, Batz sur mer. Tournée mini sauveteur – SNSM Mercredi 19 juillet, 14h30 Plage Valentin **Tournée mini-sauveteurs – SNSM À la plage Valentin de 14h30 à 18h**

(rue Appert) Plage Valentin 2 rue Appert 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/tournee-mini-sauveteur-snsm-tourneeminisauveteursnsm.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00 Y|SNSMBATZ|TOURNEEMINISAUVETEURSNSM Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Plage Valentin Adresse 2 rue Appert 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage Valentin Batz sur mer

Plage Valentin Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/