Semaines des Enfants – Atelier « Archéologie sur la plage »
14 avril 2023
Plage Sokoburu, 125 boulevard de la Mer, Hendaye

2023-04-14 10:30:00 – 2023-04-14

Plage Sokoburu 125 boulevard de la Mer

Hendaye

Pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce nouvel atelier a pour objectif de sensibiliser les enfants au patrimoine maritime local et de découvrir les méthodes d'archéologie. L'activité est proposée en 3 ateliers successifs de 30 minutes : atelier de découverte, de documentation puis d'expertise.

