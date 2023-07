Concours de châteaux de sable Plage SNSM Gouville-sur-Mer, 18 août 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Concours de châteaux de sable.

Rendez-vous à 14h sur la plage de la SNSM.

Gratuit..

2023-08-18 14:00:00 fin : 2023-08-18 . .

Plage SNSM Route de Coutances

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Sandcastle competition.

Meet at 2pm on the SNSM beach.

Free admission.

Concurso de castillos de arena.

Cita a las 14.00 horas en la playa de la SNSM.

Entrada gratuita.

Wettbewerb für Sandburgen.

Treffpunkt um 14 Uhr am Strand der SNSM.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche