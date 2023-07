SOIRÉE MOUSSE Plage Richelieu Ouest Agde, 16 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Dansez et amusez vous aspergé de mousse.

Animation gratuite organisée par l’association des commerçants Cap Richelieu..

2023-07-16 20:30:00 fin : 2023-07-16 . .

Plage Richelieu Ouest

Agde 34300 Hérault Occitanie



Dance and have fun sprayed with foam.

Free animation organized by the association of the merchants Cap Richelieu.

Baila y disfruta de la espuma.

Animación gratuita organizada por la asociación de comerciantes de Cap Richelieu.

Tanzen Sie und amüsieren Sie sich, während Sie mit Schaum bespritzt werden.

Kostenlose Animation, organisiert von der Handelsvereinigung Cap Richelieu.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE