Pilates et Yoga à la plage plage Quiberville, 25 juillet 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

Ouvertes à tous, les séances sont proposées au bord de la plage. Prenez vos maillots si la baignade vous tente après !.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

plage

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



Open to all, sessions are held on the beach. Grab your swimsuits if you fancy a dip afterwards!

Las sesiones, abiertas a todos, se celebran en la playa. Trae tu bañador si te apetece nadar después

Die Sitzungen sind für alle offen und werden am Strand angeboten. Packen Sie Ihre Badesachen ein, wenn Sie danach Lust auf Schwimmen haben!

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche