Cinéma en plein air gratuit : SPACE JAM NOUVELLE ÈRE Plage Poilly-les-Gien Poilly-lez-Gien, 17 août 2024, Poilly-lez-Gien.

Poilly-lez-Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 22:00:00

fin : 2024-08-17

Lebron et son jeune fils Dom sont

retenus prisonniers dans un espace

numérique par une intelligence artificielle malveillante..

Lebron et son jeune fils Dom sont

retenus prisonniers dans un espace

numérique par une intelligence artificielle malveillante.

Le joueur de basket doit ramener

son petit garçon sain et sauf chez

lui, en faisant triompher Bugs, Lola

Bunny et leurs camarades des Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle :

une équipe de stars de la NBA et de

la WNBA gonflés à bloc comme on

ne les a jamais vus !

EUR.

Plage Poilly-les-Gien

Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN