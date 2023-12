Cinéma en plein air gratuit : ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES Plage Poilly-les-Gien Poilly-lez-Gien, 7 juillet 2024, Poilly-lez-Gien.

Poilly-lez-Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 22:00:00

fin : 2024-07-07

Dans le cadre de ses animations estivales, la Communauté des Communes

Giennoises propose avec le service des Sports des projections de films en

plein air cet été sur la plage de Poilly-Lez-Gien..

Nous sommes en 50 avant JésusChrist, toute la Gaule est occupée

par les Romains…

Toute ? Non ! Pour ces nouvelles

aventures, nos irréductibles Gaulois

ont fait le déplacement jusqu’en

Grèce pour participer aux Jeux

Olympiques !

Une occasion de plus pour Astérix

et Obélix de mettre une bonne

raclée aux Romains !

Mais le machiavélique Brutus, fils

de César a plus d’un tour dans son

sac : il va y avoir du sport !

Plage Poilly-les-Gien

Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN