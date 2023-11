Course de la ligue de Normandie de Char à voile Plage Ouistreham, 10 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez assister aux courses de char à voile organisées par la ligue de Normandie sur la plage de Ouistreham Riva-Bella..

2023-12-10 13:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Plage

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and watch the char à voile races organized by the Normandy league on the Ouistreham Riva-Bella beach.

Venga a ver las regatas de yates de arena organizadas por la liga de Normandía en la playa de Ouistreham Riva-Bella.

Sehen Sie sich die Strandsegelrennen an, die von der Liga der Normandie am Strand von Ouistreham Riva-Bella organisiert werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité