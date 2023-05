Soirée mousse par DJ Phil Plage, 22 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

DJ Phil aux platines repassera en revue les meilleures musiques de vos DJs préférés : David Guetta, Martin Garrix, Martin Solveig, etc.

Le rendez-vous électro et des bulles de savon à ne pas manquer !.

2023-07-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Plage Poste de secours n°1

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



DJ Phil at the turntables will review the best music of your favorite DJs: David Guetta, Martin Garrix, Martin Solveig, etc.

The electro and soap bubbles meeting not to be missed!

DJ Phil pinchará la mejor música de tus DJ favoritos: David Guetta, Martin Garrix, Martin Solveig, etc.

¡Es un evento electro y de pompas de jabón que no te puedes perder!

DJ Phil an den Plattentellern wird die beste Musik Ihrer Lieblings-DJs noch einmal Revue passieren lassen: David Guetta, Martin Garrix, Martin Solveig, etc.

Das Elektro- und Seifenblasentreffen, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité