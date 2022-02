Plage musicale Médiathèque du Pôle culturel de la Visitation Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

le mercredi 16 mars à 16:00

Médiathèque du Pôle culturel de la Visitation, le mercredi 16 mars à 16:00

Autour d’une sélection de musique inspirée des dix mots sélectionnés, les bibliothécaires vous invitent à l’écoute et à l’échange pour un moment convivial.

Entré libre

Médiathèque du Pôle culturel de la Visitation
2 place du Marché 74200 Thonon-les-Bains

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T16:45:00

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T16:45:00

