Fitness plage de l’été Plage Merville-Franceville-Plage, 10 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

La mairie de Merville-Franceville-Plage vous propose, comme chaque été, des activités sportives gratuites sur la plage.

Trois créneaux de 45 minutes chaque matin, pour faire du sport tout en profitant de l’agréable décor qu’est la plage de Merville-Franceville-Plage !

Gym, cardio, etc… sont au programme.

Attention pas de cours le 14 juillet et le 15 août.

Pas de réservation. Dès 16 ans.

Programme à retirer à l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage..

2023-07-10 09:00:00 fin : 2023-07-10 12:00:00. .

Plage Poste de secours n°1

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Three times a day to work out while enjoying the pleasant scenery of Merville-Franceville-Plage! Gym, cardio, yoga etc… are on the program. No classes on July 14 and August 15.

Como en veranos anteriores, el Ayuntamiento de Merville-Franceville-Plage propone actividades deportivas gratuitas en la playa.

Tres sesiones de 45 minutos cada mañana, para que pueda hacer deporte mientras disfruta del agradable entorno de la playa de Merville-Franceville-Plage

Gimnasia, cardio, etc. están en el programa.

Los días 14 de julio y 15 de agosto no hay clases.

No es necesario reservar. A partir de 16 años.

Programa disponible en la oficina de turismo de Merville-Franceville-Plage.

Die Stadtverwaltung von Merville-Franceville-Plage bietet Ihnen wie jeden Sommer kostenlose Sportaktivitäten am Strand an.

Jeden Morgen gibt es drei 45-minütige Zeitfenster, in denen Sie Sport treiben und gleichzeitig die angenehme Kulisse des Strandes von Merville-Franceville-Plage genießen können!

Gymnastik, Kardio usw. stehen auf dem Programm.

Achtung: Am 14. Juli und 15. August finden keine Kurse statt.

Es ist keine Reservierung erforderlich. Ab 16 Jahren.

Programm im Tourismusbüro von Merville-Franceville-Plage erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité