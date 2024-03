Plage mer et coquillages Camping le gros rocher Le Palais, dimanche 18 août 2024.

Plage mer et coquillages dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 27 août Camping le gros rocher 600

Début : 2024-08-18T14:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-27T00:00:00+02:00 – 2024-08-27T15:00:00+02:00

Prends le bateau et pars en aventure sur la plus grande île de Bretagne !

Le lieu et les environs

Cap sur le terrain du gros rocher, à quelques pas du site des Grands Sables et situé à quelques kilomètres de Le Palais ! Une chose est sûre, Belle-Ile en Mer ne laisse personne indifférent et tu pourras t’en rendre compte dès ton arrivée ! Après le trajet en bateau, nous rejoignons le camp à pied (sans ton gros sac à dos) en empruntant le chemin qui longe la côte. Nous verrons alors trois grandes plages de mer turquoise, des petits ports insolites, et des chemins de randonnées boisés.

Belle Ile c’est 80km de côte qui offrent des paysages spectaculaires à couper le souffle, entre Terre et Mer ! Le terrain est tout aussi beau. Il est boisé avec la possibilité d’y construire des cabanes, se prélasser dans les hamacs et surtout, il est à 5 minutes à pied de la plage, le rêve !

Le camp est également équipé de tentes de jeux et d’activités, d’une tente infirmerie pour les petits bobos et d’une tente repos pour les gros dodos… Il y a un bloc avec des toilettes et des douches chauffées, Bref tout ce qu’il te faut !

Les activités

Nous connaissons bien le terrain, pour y avoir organisé des séjours depuis 9 ans. Alors chaque année on se transmet des adresses de glaciers, des chemins de randonnées qu’on adore, des adresses d’artisans, des plages qu’on a visité et on découvre toujours de nouvelles choses avec les enfants ! Tu construis ton séjour ! À la Bidouillerie on sait que vous avez toujours de super idées, des chansons à nous apprendre, des passions à partager, des trucs à raconter et tu peux laisser libre cours à ton imagination pour créer tes vacances avec le groupe.

Tu pourras aussi construire des cabanes, participer aux grands jeux à la plage, dans les bois ou sur les vastes terrains qui bordent le camp, regarder les étoiles ou te réchauffer autour d’un feu de camp lors des veillées… Passe ton permis à outil, et tu pourras construire toutes sortes d’objets grâce à l’atelier bricolage ! On pense que les vacances c’est aussi pour se reposer, bouquiner, prendre soin de soi et des autres et on met des espaces à disposition pour ça.

Et pour décider ensemble il y aura aussi des temps pour se dire ce qui va ou pas, s’organiser, répartir les tâches quotidiennes (cuisiner, faire le ménage,…)

Camping le gros rocher Camping le Gros Rocher Kerviniec 56360 le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne