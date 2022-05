Plage, mer et coquillages Camping le gros rocher, 26 juillet 2022, Le Palais.

Tu aimes passer tes vacances à te dépenser lors de grands jeux sur les plages ensoleillées ou à te reposer dans un hamac à l’ombre d’un arbre ? Ce séjour est fait pour toi! Rejoins nous à Belle-Île-en-mer cet été et profite de ce lieu d’exception pour laisser parler ton imagination ! **Les incontournables de nos séjours :** Chaque séjour à la Bidouillerie est unique ! Tu décideras du programme de chaque journée en forum avec tous les enfants et les adultes de la colo, selon les envies de chacun-e. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît. Passe ton permis à outil, et tu pourras construire toutes sortes d’objets grâce à l’atelier bricolage ! Si pour toi les vacances c’est aussi fait pour se reposer, profite du temps “Ne rien faire!” pour te prélasser dans le tipi ou à l’ombre d’un arbre dans un hamac quand tu le souhaites ! Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de l’île, ou de partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes ! **Le lieu et les environs :** Une chose est sûre, Belle-Ile en Mer ne laisse personne indifférent. Entre plages exceptionnelles, petits ports insolites, et chemins de randonnées, ses 80km de côte offrent des paysages spectaculaires à couper le souffle, entre Terre et Mer ! Cap sur le terrain du gros rocher, à quelques pas du site des Grands Sables et situé à quelques kilomètres de Le Palais ! Entouré de terrains boisés, on se rend pourtant à la plage en moins de cinq minutes, le rêve ! De grands espaces offrent des possibilités infinies… et le tout avec un hébergement insolite dans des tentes Inuits en coton ! Le camp est également équipé de tentes de jeux et d’activités, d’une tente infirmerie pour les petits bobos et d’une tente repos pour les gros dodos… Bref tout ce qu’il te faut ! Les activités L’île offre un panel naturel d’activités très large : baignade, pêche à pied, randonnées et balades sur le littoral exceptionnel de l’île, visite de Le Palais et de la citadelle Vauban. Tu pourras aussi construire des cabanes, déguster des glaces de l’artisan du port, participer aux grands jeux à la plage, dans les bois ou sur les vastes terrains qui bordent le camp, regarder les étoiles ou te réchauffer près d’un feu de camp lors des veillées… Et encore bien d’autres activités en fonction de tes envies, viens avec nous explorer le champ des possibles bellilois ! Le rendez vous a lieu à la gare maritime de Quiberon en début d’après midi.

Camping le gros rocher Camping le Gros Rocher Kerviniec 56360 le Palais Le Palais Morbihan



