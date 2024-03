Plage mer et bivouac Camping le gros rocher Le Palais, dimanche 4 août 2024.

Plage mer et bivouac dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 17 août Camping le gros rocher 780

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T14:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T14:30:00+02:00

Envie de vacances inoubliables remplies d’aventures et de découvertes sur l’île de Belle-Île-en-Mer ? Rejoins-nous à la Bidouillerie cet été pour un séjour unique conçu pour les explorateurs et exploratrices de 11 à 14 ans !

Les activités

Des bivouacs à thèmes : créatifs, sportifs et de découverte nature. Choisis l’aventure qui te ressemble le plus ! Découvre l’île lors de balades passionnantes ou chill de plage en plage. Dors à la belle étoile ou en tente lors de nos expéditions de quelques jours en petits groupes, pour des temps privilégiés. Sur le camp, profite du soleil en te dépensant lors de grands jeux sur les plages ensoleillées ou en te reposant dans un hamac à l’ombre d’un arbre. Viens avec tes histoires ou tes chants préférés au coin du feu, tes jeux, tes livres et ton maillot de bain !

À la Bidouillerie, chaque séjour est unique : Participe activement à la vie quotidienne, de la cuisine au rangement. Exprime tes idées, ramène tes recettes préférées et sois force de proposition ! Utilise notre matériel de construction et de création pour inventer et décorer toutes sortes d’objets. Choisis ton bivouac selon ton humeur et détends-toi dans un hamac sur le camp.

Lieu et environs

Belle-Île en Mer t’offre des paysages spectaculaires entre terre et mer, avec ses plages exceptionnelles, ses petits ports insolites, et ses chemins de randonnées. Notre camp au terrain du gros rocher, à quelques pas du site des Grands Sables, est entouré de terrains boisés. En moins de cinq minutes, tu te rends à la plage, le rêve !

Le camp est équipé de tentes Inuits en coton pour un hébergement insolite, de tentes de jeux et d’activités, d’une tente infirmerie, et d’une tente repos pour les gros dodos. Nous avons même des tentes de bivouac pour partir en expédition ! Tout est prêt pour vivre une aventure inoubliable. Rejoins-nous à Belle-Île-en-Mer cet été et laisse parler ton imagination !

Camping le gros rocher Camping le Gros Rocher Kerviniec 56360 le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0658508166 »}]

bivouac itinérance