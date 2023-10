Balade à poneys Plage Luc Provensal Sainte-Maxime, 23 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Pour des vacances de Noël mémorables à Sainte-Maxime, offrez à vos enfants une expérience unique : une balade à poneys sur la plage..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-01-07 17:00:00. .

Plage Luc Provensal Promenade A. Simon-Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



For a memorable Christmas holiday in Sainte-Maxime, treat your children to a unique experience: a pony ride on the beach.



Surrounded by the golden sand and gentle waves of the Mediterranean, your little riders can explore the coast under the winter sun. This equestrian adventure is an exceptional way to enjoy nature and create magical memories as a family. The gentle, well-trained ponies guarantee a safe and fun experience.



So join us and experience the wonder of this unique ride by the sea!

Para unas vacaciones de Navidad inolvidables en Sainte-Maxime, regale a sus hijos una experiencia única: un paseo en poni por la playa.

Für einen unvergesslichen Weihnachtsurlaub in Sainte-Maxime bieten Sie Ihren Kindern ein einzigartiges Erlebnis: einen Ponyritt am Strand.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme de Sainte Maxime