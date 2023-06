Bistrot Guinguette à Lésigny-sur-Creuse Plage Le Bout du Pont Lésigny, 8 juillet 2023, Lésigny.

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

Cette semaine, La Quinte

Né en 2009, Le trio féminin La Quinte propose un répertoire irrésistiblement espiègle où tout ou presque tourne autour des histoires d’amour ratées… et de la femme… Au moyen d’une orchestration originale et inattendue où le mariage raffiné de la flûte traversière, du violon alto et de la guitare fait mouche en caressant nos ouïes délicates, les trois acolytes, tour à tour chanteuses ou instrumentistes, revisitent des textes cocasses et souvent oubliés des chansonniers décalés… séducteurs ou provocateurs et des grandes dames de la chanson. Des savoureux Jean Yanne, Francis Blanche, Anne Sylvestre en passant par Fréhel ou encore Guy Marchand… La Quinte, c’est un trio plein d’humour et de charme, de poésie et de dérision, qui, avec son nouveau spectacle « Déboires et Maux d’Amour », s’offre une mise en scène pétillante, digne des grands cabarets… un régal !

Côté restauration, le restaurant L’ERE DU TEMPS vous propose son menu à 15€ (hors boisson) composé de:

– Melons (Tery fruits Descartes 37)

– Mini rillons (Saveurs des mauges 49)

– Tortillas aux legumes (Oeufs Tery fruits Descartes 37)

– Lingot de sommières (Sommières-du-Clain 86)

– Fromage de chèvre (Fromagerie Petisigne Oyré 86)

– Tourteau fromager JAHAN (Poitiers 86)

– Abricots (les vergers de Savoies Vouneuil-sur-Vienne 86)

Réservation au 05 49 19 44 24 ou par MAIL : leredutemps86@gmail.com

Plage Le Bout du Pont 86270 Lésigny Lésigny 86270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

