Jargeau Plage plage Jargeau, 14 juillet 2023, Jargeau.

Jargeau Plage 14 – 30 juillet plage Voir http://www.jargeau.fr

A Jargeau Plage, la Loire a comme un air de Méditerranée, la baignade en moins mais les animations en plus ! Piochez parmi une programmation de spectacles divers et de qualité et venez écouter les talents du tremplin musical.

plage Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 70 39 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.jargeau.fr »}, {« type »: « email », « value »: « communication@jargeau.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T22:00:00+02:00

2023-07-30T11:00:00+02:00 – 2023-07-30T22:00:00+02:00

FMACEN045V5014FV

jargeau