Qi Gong estival Plage, 19 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Venez vous détendre et profiter d’une séance de Qi Gong sur la plage proposée par Le Fil de Soi.

Art énergétique issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Détendre le corps et l’esprit par des mouvements lents, contrôlés avec la respiration.

Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater.

Par temps de pluie ou de grand vent, les séances se déroulent dans la salle La Ferme (parc de la Mairie)..

2023-07-19 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-19 11:00:00. .

Plage

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Come to relax and enjoy a Qi Gong session on the beach proposed by Le Fil de Soi.

An energetic art from the Traditional Chinese Medicine. Relax the body and mind through slow movements, controlled with the breath.

Remember to take a bottle of water to hydrate yourself.

In rainy or windy weather, the sessions take place in the La Ferme room (Town Hall park).

Venga a relajarse y a disfrutar de una sesión de Qi Gong en la playa ofrecida por Le Fil de Soi.

Un arte energético derivado de la medicina tradicional china. Relaje su cuerpo y su mente con movimientos lentos controlados por la respiración.

Recuerde traer una botella de agua para mantenerse hidratado.

Llueva o haga sol, las sesiones tienen lugar en la Salle La Ferme (Parc de la Mairie).

Entspannen Sie sich und genießen Sie eine Qi Gong-Sitzung am Strand, die von Le Fil de Soi angeboten wird.

Energiekunst, die aus der Traditionellen Chinesischen Medizin stammt. Entspannen Sie Körper und Geist durch langsame Bewegungen, die mit der Atmung kontrolliert werden.

Denken Sie daran, eine Wasserflasche mitzunehmen, um sich mit Flüssigkeit zu versorgen.

Bei Regen oder starkem Wind finden die Sitzungen im Saal La Ferme (Park des Rathauses) statt.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité