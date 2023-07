Tournoi de beach-volley Plage Hauteville-sur-Mer, 15 juillet 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Tournoi de beach-volley en 3*3 ou 4*4 à 15h sur la plage..

2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Plage

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Beach volleyball tournament in 3*3 or 4*4 at 15h on the beach.

Torneo de voley playa 3*3 o 4*4 a las 15:00 en la playa.

Beachvolleyballturnier in 3*3 oder 4*4 um 15 Uhr am Strand.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche