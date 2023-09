Triathlon Audencia de La Baule 2023 Plage face à l’avenue Olivier Guichard 44500 La baule La baule, 23 septembre 2023, La baule.

Chaque année, 24 étudiants d’Audencia, école de commerce nantaise, organisent le Triathlon Audencia – La Baule, dirigés par Hervé Delaunay. Cette équipe remplie d’énergie travaille tout au long de l’année pour préparer un événement exceptionnel, rassemblant plus de 7 000 athlètes et 70 000 spectateurs. Durant le week-end, près de 450 étudiants sont bénévoles pour aider au bon déroulement de l’événement.

Convivialité, enthousiasme, challenge, esprit d’équipe sont nos maîtres mots pour vous faire vivre un week-end mémorable. Ce triathlon est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du triple effort.

Le Triathlon Audencia – La Baule est à ce jour le plus grand événement sportif d’Europe organisé par des étudiants. C’est d’ailleurs grâce à son dynamisme que l’association a reçu plusieurs prix, comme celui de la 3ème association étudiante de France en 2015.

En 2023 aura lieu la 36ème édition du Triathlon Audencia – La Baule. L’événement est né en 1985, prenant place pendant deux années à Nantes. C’est en 1988, sous la direction de Luc Chatellier, que le Triathlon Audencia s’exporte à La Baule sur la plus belle baie d’Europe, sur laquelle il se déroule depuis maintenant 33 ans.



Téléchargement

Circulation

Le stationnement sera interdit sur les axes suivants :

Sur le parking des Escholiers du dimanche 10 septembre 08H00 au mercredi 27 septembre 2023 20H00.

Boulevards Darlu et Hennecart, Docteur René Dubois et de l’Océan, dans la partie comprise entre l’avenue de la Concorde et l’avenue Louis Lajarrige du jeudi 21 septembre à 20H00 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023 à 00H00.

Sur les avenues de Saumur et Cavalière entre l’avenue Alfred de Musset et l’avenue du Bois d’Amour, du vendredi 22 septembre 2023 à 20H00 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023 19H00.

Le stationnement est interdit le samedi 23 septembre 2023 à 00H00 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023 à 18H00 : Sur l’avenue Cavalière dans sa partie comprise entre l’avenue du Bois d’Amour et l’avenue des Algues. Sur le boulevard de Caqueray dans sa partie comprise entre l’avenue des Algues et l’avenue de la Jô.



Sur le parking des Tamaris du vendredi 21 septembre 2023 à 08H00 jusqu’au mardi 26 septembre 2023 à 12H00.

La circulation sera interdite sur les axes suivants :

Boulevards Darlu et Hennecart, dans la partie comprise entre l’avenue de la Concorde, l’avenue du Général de Gaulle du vendredi 22 septembre à 08H00 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023 à 00H00.

Boulevards Hennecart, du Docteur René Dubois et de l’Océan, dans la partie comprise entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue Louis Lajarrige ; Le samedi 23 septembre 2023 de 07H00 à 21H00. Le dimanche 24 septembre 2023 de 06H00 à 00H00.

Une tolérance sera acceptée pour les livraisons des établissements de plage ainsi que ceux se trouvant sur les boulevards Hennecart, du Docteur René Dubois et de l’Océan.

L’accès sera autorisé ;

Avant 07H00 le samedi 23 septembre 2023,

Avant 06H00 le dimanche 24 septembre 2023.

Trois zones d’accès sont autorisées ;

Par l’avenue de la Pierre Percée,

Par l’avenue de la Mer,

Par l’avenue Louis Lajarrige.

Le dimanche 24 septembre 2023 de 06H00 à 18H30 :

Sur les avenues Saumur/Cavalière,

avenue des Algues,

avenue de Caqueray,

avenue de la Jô,

boulevard de la Forêt,

route de la Ville Halgand,

chemin du Clos de l’Ust,

chemin communal n°5,

avenue Henri Bertho,

route de l’Immaculée,

route de Côtres,

route de Bugale,

route de Rézac,

route de Trologo,

avenue Henri Bertho,

avenue Moulin de Rochefort,

Programme officiel

JOUR 1 : Samedi 23 Septembre 2023

9h30 : 1 Triathlon TRI-RELAIS ENTREPRISES et PARTENAIRES ouvert aux entreprises partenaires et non partenaires, aux collaborateurs d’entreprises, aux invités (TREP) (500m-20km/4 tours-5km)

12h00: Finale 2023 Europe Triathlon JUNIORS (ETU) MIXED RELAY (300m/1lap-5km/1lap-1,5km/1lap)

14h00 : 1 Triathlon TRI-RELAIS ouvert au grand public : familles, amis, handisports, Challenge étudiants, aux entreprises non-partenaires (TRGP) (500m-20km/4 tours-5km)

16h30 : La course des « Légendes » Tri Relais Mixte (1H,1F,1H, TEAM) (300m/1lap-5km/1lap-1,5km/1lap)

17h45 : Finale 2023 Europe Triathlon ELITES (ETU) MIXED RELAY (300m/1lap-7,2km/2laps-2km/1lap)

Jour 2 : Dimanche 24 Septembre 2023

9h30: 1 Triathlon S ouvert aux amateurs (500m-20km-5km)

12h30 : 4 Triathlons jeunes (TRI-AVENIR) ouverts aux enfants de 7 à 14 ans (100m-3,6km-1km Minimes-benjamins/ 50m-2km-400m Poussins-Pupilles)

14h30 : 1 Triathlon M ouvert aux licenciés clubs FFTRI et aux non-licenciés (dans la limite des places disponibles) ainsi qu’aux équipes – Tri-Relais M (départ M + 10’dans la limite de 50 équipes) (1500m-40km-10km)

Contact

Comité d’organisation : AUDENCIA COMPETITIONS | 0240373428

audencia.competitions@audencia.com | triathlon-audencialabaule.com

Siège social : Audencia EESC – 8 Route de la Jonelière – BP31222 – 44312 Nantes CEDEX 3

Arrêté Triathlon 2023 – Plage

Arrêté Triathlon 2023 – Circulation

Arrêté Triathlon 2023 – Principal

Parcours S – Triathlon 2023

Parcours M – Triathlon 2023

