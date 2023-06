OPEN SWIM STAR Plage face à l’avenue Lajarrige 44500 La baule, 1 juillet 2023, .

OPEN SWIM STAR 1 et 2 juillet Plage face à l’avenue Lajarrige 44500 La baule

Sur la plage en face de l’avenue Lajarrige

Epreuves de natation en eau libre 1km 2.5km et 5km

Inscriptions : openswimstars.com

Samedi 1er Juillet 2023

13 H 30 Retrait des bonnets de participation

17 H 00 Départ LES EVENS-LA BAULE

Dimanche 2 Juillet 2023

08 H 00 Ouverture village nageurs

09 H 15 Briefing 5 KM et 2,5 KM

09 H 30 Départs 5 KM et 2,5 KM

11 H 15 Briefing 1 KM

11 H 30 Départ 1 KM et Relais 4 X 500 M

Plage face à l’avenue Lajarrige 44500 La baule Plage face à l’avenue Lajarrige 44500 La baule 44500 [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/open-swim-star-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-02T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

SPORT Y|MAIRIELABAULE|OPENSWIMSTAR