ACOSO Y DERRIBO PLAGE EST Saintes-Maries-de-la-Mer, 27 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Concours d’Acoso y derribo » à la Plage Est, avec la participation exceptionnelle de JOSELITO..

2023-10-27 fin : 2023-10-28 . .

PLAGE EST

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Acoso y derribo » competition at the East Beach, with the exceptional participation of JOSELITO.

Concurso « Acoso y derribo » en Plage Est, con la participación excepcional de JOSELITO.

Acoso y derribo »-Wettbewerb am Oststrand, mit der außergewöhnlichen Teilnahme von JOSELITO.

