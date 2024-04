Plage Ducale Charleville-Mézières, dimanche 14 juillet 2024.

Plage Ducale Charleville-Mézières Ardennes

La plage Ducale est la preuve que les stations balnéaires n’ont plus le monopole des transats et autres palmiers. Animations sportives et culturelles, concerts, salon de lecture, étendue de sable fin, jeux d’eau… le cocktail qui a fait le succès de la manifestation vous permettra une nouvelle dois de profiter pleinement de l’été les pieds dans l’eau dans le sable en plein centre-ville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14

fin : 2024-08-18

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@charleville-sedan-tourisme.fr

L’événement Plage Ducale Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-04-08 par Ardennes Tourisme