WATI WATIA ZOREY BAND Plage du Square Hervo Pornichet, 3 août 2023, Pornichet.

WATI WATIA ZOREY BAND Jeudi 3 août, 21h30 Plage du Square Hervo Gratuit sans réservation

Un concert sur la plage, pour voyager avec le groupe vers les contrées réunionnaises ! ⚓

WATI WATIA ZOREY BAND

Concert folk-rock maloya

? Un violon, un fifre, et le ciel immense s’offre à nous. Deux voix le traversent. Celles de Rosemary Standley et Marjolaine Karlin, duo d’hirondelles jouant de leurs perpétuelles retrouvailles, rejointes par des percussions cognant comme des vagues sur des côtes déchiquetées. C’est l’ouverture de l’album Déliryom, le début de ce watia watia – entendez joyeux bazar ou savoureux micmac, ouvert par six zoreys : en créole de la Réunion, des métropolitains de la lointaine France. Mais ces zoreys là revendiquent justement leur créolité comme une famille de cœur, une patrie choisie. Et s’en font une fête.

➡ rencarts.fr/wati-watia-zorey-band

? Une buvette sera tenue sur site par l’association Les Agitateurs de Culture !

Suivez nous sur instagram pour l’actu ! ?

Gratuit.

Plage du Square Hervo square hervo pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T21:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

2023-08-03T21:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

concert festival

©hamza djenat