La trilogie plastique – « Plastique, où es-tu, m’entends-tu, que dis-tu? » Plage du Ranquet Istres, 18 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Une balade pour se rassembler avec le Laboratoire plastique de Pamparigouste. Après plusieurs mois de recherches croisées, les artistes, citoyens et chercheurs du Laboratoire se retrouvent et vous invitent à rejoindre une première marche-assemblée..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Plage du Ranquet Plage du ranquet

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A walk to come together with the Laboratoire plastique de Pamparigouste. After several months of cross-disciplinary research, the artists, citizens and researchers of the Laboratory get together and invite you to join them for a first walk-assembly.

Un paseo para encontrarse con el Laboratorio de Plástica de Pamparigouste. Tras varios meses de investigación transversal, los artistas, ciudadanos e investigadores del Laboratorio se reúnen y te invitan a acompañarlos en su primer paseo.

Ein Spaziergang, um sich mit dem Laboratoire plastique de Pamparigouste zu versammeln. Nach mehreren Monaten gemeinsamer Forschung treffen sich die Künstler, Bürger und Forscher des Labors wieder und laden Sie ein, sich einem ersten versammelten Spaziergang anzuschließen.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme d’Istres