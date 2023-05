CONCERT « MOCKINGBIRDS AND THE BLUES COMMITEE » Plage du Pré-Vincent Les Moutiers-en-Retz Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique CONCERT « MOCKINGBIRDS AND THE BLUES COMMITEE » Plage du Pré-Vincent, 29 juillet 2023, Les Moutiers-en-Retz. Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique 5 musiciens qui partagent une passion pour le blues !.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 21:00:00. .

Plage du Pré-Vincent

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



5 musicians who share a passion for the blues! 5 músicos que comparten su pasión por el blues 5 Musiker, die eine Leidenschaft für den Blues teilen! Mise à jour le 2023-05-19 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Plage du Pré-Vincent Adresse Plage du Pré-Vincent Ville Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage du Pré-Vincent Les Moutiers-en-Retz

Plage du Pré-Vincent Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les moutiers-en-retz/

CONCERT « MOCKINGBIRDS AND THE BLUES COMMITEE » Plage du Pré-Vincent 2023-07-29 was last modified: by CONCERT « MOCKINGBIRDS AND THE BLUES COMMITEE » Plage du Pré-Vincent Plage du Pré-Vincent 29 juillet 2023 Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique