JEU DE L’OIE GEANT: ENVIRONNEMENT Plage du Porteau Pornic, 19 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Le Service Gestion des Déchets de l’agglomération vous propose de tester vos connaissances en environnement grâce à ce jeu de l’oie géant !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00

Plage du Porteau

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The agglomeration’s Waste Management Department invites you to test your knowledge of the environment with this giant game of goose!

El Departamento de Gestión de Residuos de la aglomeración te invita a poner a prueba tus conocimientos sobre el medio ambiente en este gigantesco juego de la oca

Die Abteilung Abfallwirtschaft der Agglomeration schlägt Ihnen vor, Ihr Wissen über die Umwelt mit diesem riesigen Gänsespiel zu testen!

