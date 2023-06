Eco marche à la plage Plage du Penon Seignosse, 8 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Venez découvrir comment nous pouvons tous agir à notre échelle, petits et grands, pour mieux protéger la nature, l’océan des déchets sauvages, marins et du micro plastique. Une activité engagée et conviviale qui permet de ressentir que notre bien-être et l’écologie sont intimement liés..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 12:00:00. .

Plage du Penon

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover how we can all act at our level, young and old, to better protect nature and the ocean from wild and marine waste and micro plastic. A committed and friendly activity that allows us to feel that our well-being and ecology are intimately linked.

Ven y descubre cómo todos podemos aportar nuestro granito de arena, jóvenes y mayores, para proteger mejor la naturaleza y el océano de la basura, los residuos marinos y los microplásticos. Es una actividad divertida y comprometida que te ayudará a darte cuenta de que nuestro bienestar y el medio ambiente están íntimamente ligados.

Entdecken Sie, wie wir alle, ob groß oder klein, in unserem Maßstab handeln können, um die Natur, den Ozean besser vor wildem Müll, Meeresabfällen und Mikroplastik zu schützen. Eine engagierte und gesellige Aktivität, bei der Sie spüren können, dass unser Wohlbefinden und die Ökologie eng miteinander verbunden sind.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Seignosse