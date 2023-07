Les Estivales – Entrainement et initiation de self-défense Plage du lac st-fortunat Flavignac, 23 juillet 2023, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Dans le cadre des Estivales de La Quincaill’ et en partenariat avec l’association Trans’hépate, le Red 87 propose un entrainement et une initiation de self-défense à 10h le dimanche 23 juillet sur la plage du lac St-Fortunat à Flavignac. Le programme continue avec un pique-nique partagé à 12h puis d.

Plage du lac st-fortunat

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Estivales de La Quincaill’ and in partnership with the Trans’hépate association, Red 87 is offering a self-defense training and initiation session at 10am on Sunday July 23 on the beach of Lac St-Fortunat in Flavignac. The program continues with a shared picnic at 12 noon, followed by a

En el marco de los « Estivales de La Quincaill » y en colaboración con la asociación Trans’hépate, la Red 87 propone una sesión de formación e iniciación a la defensa personal el domingo 23 de julio a las 10h en la playa del lago St-Fortunat, en Flavignac. El programa continúa con un picnic compartido a las 12.00 horas, seguido de una

Im Rahmen der Estivales de La Quincaill’ und in Partnerschaft mit dem Verein Trans’hépate bietet Red 87 am Sonntag, den 23. Juli um 10 Uhr am Strand des Lac St-Fortunat in Flavignac ein Training und eine Einführung in die Selbstverteidigung an. Das Programm geht mit einem gemeinsamen Picknick um 12 Uhr weiter, danach d

