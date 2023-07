Sport et patrimoine Plage du Lac d’Auron Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Plage du Lac d’Auron Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine 16 et 17 septembre Plage du Lac d’Auron Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

Le lac d’Auron sera dédié aux sports nautiques et à des démonstrations au skateparc. Plage du Lac d’Auron Chemin du Grand Mazières, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Créé en 1977, le lac du Val d’Auron offre une superficie de 73 Ha, à moins de 2 km du centre-ville.

La pêche (particulièrement la carpe), la voile, l’aviron et le canoë-kayak y sont pratiqués tout au long de l’année.

830 m² de zone de baignade

o 51 m de largeur le long de la plage

o 18 m de longueur

o environ 1,30 m de niveau d’eau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

