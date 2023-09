Challenge wingfoil Plage du Jaï Marignane, 15 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Le CNM organise un slalom moyenne distance : Le Challenge Wingfoil.

Espérons que la météo sera de la partie !

Un bel évènement à ne pas rater ! Venez nombreux !

Animations et tests matériel : paddle wing, tandem wing… toute la journée à partir de 10h..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CNM is organizing a medium-distance slalom: the Wingfoil Challenge.

Let’s hope the weather holds out!

An event not to be missed! Come one, come all!

Animations and equipment tests: paddle wing, tandem wing… all day from 10am.

El CNM organiza un slalom de media distancia: el Wingfoil Challenge.

¡Esperemos que el tiempo acompañe!

Un gran evento que no te puedes perder ¡Venga uno, vengan todos!

Actividades y pruebas de material: ala paleta, ala biplaza… todo el día a partir de las 10h.

Der CNM organisiert einen Mittelstreckenslalom: Die Wingfoil Challenge.

Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt!

Ein schönes Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten! Kommen Sie zahlreich!

Animationen und Materialtests: Paddle Wing, Tandem Wing… den ganzen Tag ab 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme de Marignane