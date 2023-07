Opération Pavillon Bleu 2023 : Environnement et accessibilité sur le Jaï Plage du Jaï Marignane, 3 juillet 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Marignane, à l’honneur cette année suite à l’obtention du label « Pavillon bleu » !

Une belle reconnaissance !

La Direction Ecologie et Développement Durable de la Ville organise un accueil hors les murs, au Jaï avec sensibilisation à l’environnement..

2023-07-03 fin : 2023-08-29 . .

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marignane, in the limelight this year after being awarded the « Pavillon bleu » label!

A wonderful accolade!

The town’s Ecology and Sustainable Development Department is organizing an off-site event at Le Jaï to raise awareness of environmental issues.

Marignane, en el candelero este año tras recibir la etiqueta « Pavillon bleu »

Un gran reconocimiento

El Departamento de Ecología y Desarrollo Sostenible de la ciudad organiza un evento al aire libre en Le Jaï para sensibilizar a la población sobre los problemas medioambientales.

Marignane wurde dieses Jahr mit dem Label « Pavillon bleu » ausgezeichnet!

Eine schöne Anerkennung!

Die Direktion für Ökologie und nachhaltige Entwicklung der Stadt organisiert einen Empfang außerhalb der Stadtmauern, im Jaï mit Umweltsensibilisierung.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Marignane