Championnat de France Funboard Slalom Plage du Jaï, 15 avril 2023, Marignane.

Le Club Nautique Marignanais organise en partenariat avec l’Association Française de Funboard et la Fédération Française de Voile, la 1ère étape du Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard tour AFF ».

A ne pas manquer !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-17 . .

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Club Nautique Marignanais organizes in partnership with the French Funboard Association and the French Sailing Federation, the 1st stage of the French Slalom Championship « BRET’S Funboard tour AFF ».

Not to be missed!

El Club Nautique Marignanais organiza en colaboración con la Asociación Francesa de Funboard y la Federación Francesa de Vela, la 1ª etapa del Campeonato de Francia de Slalom « BRET’S Funboard tour AFF ».

No se lo pierda

Der Club Nautique Marignanais organisiert in Zusammenarbeit mit der Association Française de Funboard und der Fédération Française de Voile die 1. Etappe der französischen Slalom-Meisterschaft « BRET’S Funboard tour AFF ».

Nicht verpassen!

