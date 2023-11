1er bain de mer de l’année Plage du devant le Casino Houlgate, 1 janvier 2024, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Envie de commencer l’année du bon pied ? Le traditionnel bain du 1er janvier est fait pour vous. Jetez-vous à l’eau ! Boissons chaudes et ambiance conviviale garantie !.

2024-01-01 16:00:00 fin : 2024-01-01 . .

Plage du devant le Casino

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Want to start the year off on the right foot? The traditional January 1st bath is for you. Jump into the water! Hot drinks and a friendly atmosphere guaranteed!

¿Quiere empezar el año con buen pie? El tradicional baño del 1 de enero es para ti. ¡Salta al agua! Bebidas calientes y un ambiente agradable garantizado

Haben Sie Lust, das neue Jahr mit einem guten Fuß zu beginnen? Dann ist das traditionelle Bad am 1. Januar genau das Richtige für Sie. Stürzen Sie sich ins Wasser! Heiße Getränke und eine gesellige Atmosphäre sind garantiert!

